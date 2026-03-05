Volo di rimpatrio con francesi torna negli Emirati a causa di lancio missili

PARIGI, 05 MAR - Un volo di rimpatrio in Francia di persone che si trovavano negli Emirati Arabi Uniti è stato "costretto a tornare indietro a causa del lancio di missili". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, secondo il quale "un volo Air France noleggiato dal governo per riportare in Francia nostri connazionali che si trovavano negli Emirati arabi uniti è stato costretto stasera a tornare indietro a causa del lancio di missili nella zona".