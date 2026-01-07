Giornale di Brescia
Voli dirottati a Brindisi per il maltempo, passeggeri tornano in Albania con traghetto

(V.'Voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi...' delle 11.32) BRINDISI, 07 GEN - Raggiungeranno l'Albania con un traghetto per Valona i circa 250 dei 400 passeggeri che si trovano ora a Brindisi dopo che i loro voli diretti a Tirana da Bologna e Orio al Serio, sono stati dirottati all'alba per il maltempo nello scalo pugliese. Lo confermano fonti di Aeroporti di Puglia. Per protesta contro la compagnia Wizz Air - che secondo quanto è stato da loro riferito non era nelle condizioni di assicurare un volo sostitutivo in partenza da Brindisi per Tirana - un gruppo abbastanza numeroso ha occupato per alcune ore parte della pista dove erano fermi i due velivoli. Dopo lunghe trattive, sotto il controllo delle forze dell'ordine per evitare problemi di ordine pubblico, è stata raggiunta un'intesa per il rientro in Albania dei passeggeri con un traghetto. In questi minuti, a bordo di diversi bus, sta avvenendo il trasferimento dall'aeroporto al porto di Brindisi. La partenza del traghetto è prevista a metà pomeriggio. Trentanove passeggeri stanno raggiungendo l'aeroporto di Fiumicino con un bus messo a disposizione dalla compagnia, e da lì voleranno a Tirana, in quanto le condizioni meteo al momento lo consentono. Alcuni altri passeggeri avrebbero deciso di rientrare in Albania in maniera autonoma.

Argomenti
BRINDISI

