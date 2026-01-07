Voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi, passeggeri occupano pista

BRINDISI, 07 GEN - Un gruppo di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana e dirottati a Brindisi per maltempo, sta protestando nello scalo salentino e, dopo avere forzato i controlli di sicurezza aeroportuali, ha raggiunto la pista. Momenti di tensione e disagi si sono verificati nello scalo pugliese dall'alba per l'impossibilità dei voli partiti da Orio al Serio e Bologna, entrambi della compagnia Wizz Air e complessivamente con 400 passeggeri a bordo, di atterrare nella capitale albanese a causa delle avverse condizioni meteo. Da qui l'atterraggio di emergenza in Puglia. La protesta è ancora in corso e ci sono decine di passeggeri che ancora proseguono nella 'rivolta', chiedendo di poter ripartire subito per l'Albania. Si trovano a pochi metri dai due velivoli rimasti bloccati a Brindisi. Altre persone hanno accettato la proposta della compagnia di andare con un autobus sostitutivo fino a Fiumicino e poi imbarcarsi per Tirana. Si valuta anche la possibilità che 150 passeggeri possano raggiungere l'Albania con una nave in partenza da Brindisi nel pomeriggio e diretta a Valona. L'aeroporto è presidiato da poliziotti, carabinieri e militari della guardia di finanza per scongiurare ulteriori problemi di ordine pubblico. Al momento la protesta non ha causato ritardi sui voli in arrivo o in partenza dallo scalo brindisino.