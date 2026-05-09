Volevano fare parkour notturno sulla Mole, denunciati quattro francesi

TORINO, 09 MAG - Avevano deciso di trascorrere la notte nella Mole Antonelliana a Torino, probabilmente per mettere in pratica le loro tecniche di parkour apprese negli anni. Quattro giovani francesi, tutti di nazionalità francese tra i 25 e i 28 anni, la scorsa notte sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo radiomobile all'interno della Mole. A dare l'allarme è stato il personale addetto alla vigilanza della struttura. I giovani - tre ragazzi e una ragazza - inizialmente hanno detto ai militari sostenendo che erano rimasti nell'edificio, oltre l'orario di regolare apertura ed eludendo i controlli, per trascorrere la notte ammirando la città dall'alto. Ulteriori accertamenti degli investigatori hanno poi appurato che i quattro sono in realtà abili atleti di parkour. I giovani, scoperti all'85/o piano della Mole accampati con coperte e materassi gonfiabili, dopo le operazioni di identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Torino per 'invasione di terreni o edifici'.