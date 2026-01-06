Volenterosi, 'impegni vincolanti se Mosca attaccherà di nuovo'

ROMA, 06 GEN - "Impegni vincolanti a sostegno dell'Ucraina in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace". Lo si legge al punto 5 della dichiarazione di Parigi dei Volenterosi. "Abbiamo convenuto di finalizzare impegni vincolanti che definiscano il nostro approccio a sostegno dell'Ucraina e al ripristino della pace e della sicurezza in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia: tali impegni possono includere l'uso di capacità militari, intelligence e supporto logistico, iniziative diplomatiche, adozione di ulteriori sanzioni".