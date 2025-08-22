Volantini Idf su campo profughi Jabalia, 'evacuate a sud'
epa12249943 Internally displaced Palestinians walk along Rashid Road in western Jabalia, northern Gaza Strip, 20 July 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 67 people were killed while trying to receive humanitarian aid in the Zikim area, northern Gaza. EPA/MOHAMMED SABER
ROMA, 22 AGO - L'Idf ha lanciato volantini sul campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, nei quali si chiede ai residenti non ancora evacuati di spostarsi a sud. Lo riferiscono i media di Tel Aviv.
