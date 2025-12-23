Volante della polizia contro un furgone della frutta, agenti feriti

BARI, 23 DIC - Una volante della polizia si è scontrata questa mattina a Bari, alle 4.30 circa, con un furgone che trasportava frutta: nell'impatto, molto violento, i poliziotti sono rimasti incastrati nell'Alfa Romeo di servizio e sono stati estratti dai vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare cesoie idrauliche e divaricatori per tagliare le lamiere. Gli agenti sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario. Non sono in pericolo di vita. Anche l'autista del furgone ha riportato delle lesioni e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.