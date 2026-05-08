Vola dal ponte col furgone finendo nel fiume Basento, salvo il conducente

MATERA, 08 MAG - E' volato giù da un viadotto finendo nel fiume Basento sottostante con il furgone da lavoro un giovane di 33 anni di Pisticci (Matera), che aveva perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, sfondando le barriere di protezione del ponte sulla SS 407 Basentana. Nonostante il violento impatto e il volo, la dinamica della caduta ha permesso di evitare conseguenze fatali per l'uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Potenza. Sul posto - oltre ai carabinieri e al personale dell'Anas - la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera che opera presso il Distaccamento di Ferrandina (Matera) che ha recuperato il mezzo prima imbracandolo e poi riportandolo sul piano stradale con l'autogru.