'Vivre Ensemble', la mostra di Arthus-Bertrand devastata dai festeggiamenti del Psg

PARIGI, 07 MAG - ''Vivre ensemble'', ''Vivere insieme'', la mostra all'aperto del fotografo star della Francia, Yann Arthus-Bertrand, è stata danneggiata dai festeggiamenti dei tifosi, dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain (Psg) contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champion's League. All'indomani dei fatti nella capitale francese, il fotografo da tempo impegnato per la causa ecologista ha diffuso su Facebook le immagini dei suoi pannelli fotografici danneggiati nel cuore di Parigi. ''Chiaramente i tifosi del Psg hanno adorato l'esposizione", commenta ironicamente Yann Arthus-Bertrand, esortando ''le persone che amano il calcio e la fotografia, che pensano che vivere insieme sia importante, a venire a dare una mano" per riparare i danni. Appello subito raccolto da numerosi volontari che già stamattina si sono recati sul posto. Inaugurata da circa un mese, la mostra intitolata, appunto, 'Vivre Ensemble' - un 'espressione molto usata Oltralpe per sottolineare l'importanza di una società unita e fraterna, sulla scia del celebre motto 'Liberté, Egalité, Fraternité' - era stata allestita in seguito alla pubblicazione di un libro fotografico dell'artista, sorta di album di famiglia destinato a raccogliere l'anima della Francia attraverso centinaia di ritratti. La mostra in libero accesso era allestita all'aperto, dall'11 aprile al 10 maggio, in Place de la Concorde, tra le piazze più celebri di Parigi, in fondo all'avenue des Champs-Elysées, dove ieri sera si sono riuniti tanti tifosi dopo la qualificazione in finale di Champion's.