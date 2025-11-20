Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Viva Mattarella', torna a Torino striscione in piazza San Carlo

AA

TORINO, 20 NOV - Rispunta nel centro storico di Torino lo striscione "Viva Mattarella". Il drappo è stato appeso dal terrazzo di una elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, considerata il salotto del capoluogo piemontese, all'incrocio con via Santa Teresa. Il punto è lo stesso in cui comparve all'inizio di quest'anno. L'iniziativa è evidentemente da collegare alle polemiche di questi giorni intorno a Quirinale e governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario