'Viva Mattarella', torna a Torino striscione in piazza San Carlo

TORINO, 20 NOV - Rispunta nel centro storico di Torino lo striscione "Viva Mattarella". Il drappo è stato appeso dal terrazzo di una elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, considerata il salotto del capoluogo piemontese, all'incrocio con via Santa Teresa. Il punto è lo stesso in cui comparve all'inizio di quest'anno. L'iniziativa è evidentemente da collegare alle polemiche di questi giorni intorno a Quirinale e governo.