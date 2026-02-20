Giornale di Brescia
'Viva la Costituzione', a Torino nuovo striscione in piazza San Carlo

TORINO, 20 FEB - Dopo lo striscione 'Viva Mattarella', nel centro storico di Torino arriva quello che riporta la scritta 'Viva la Costituzione'. Il drappo - questa volta stampato, non più scritto a mano - è appeso dal terrazzo di una elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, il 'salotto' del capoluogo piemontese. Il punto è praticamente lo stesso in cui comparve lo striscione 'Viva Mattarella' all'inizio del 2025, e poi di nuovo lo scorso novembre. L'iniziativa è ancora da collegare alle polemiche di questi giorni intorno a Quirinale e governo.

Argomenti
TORINO

