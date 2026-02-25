Giornale di Brescia
Vittima incidente Monfalcone era giovane ma esperto

TRIESTE, 25 FEB - Giovane ma esperto. Così viene ricordato Tommaso Andreuzza, di 27 anni, la vittima dell' incidente sul lavoro avvenuto stamani in Fincantieri, a Monfalcone. Secondo una ricostruzione più dettagliata, il giovane era impegnato in attività manutentive sul tetto di un capannone all'interno del cantiere di Monfalcone di Fincantieri. Le riparazioni era necessarie dopo che una intensa grandinata in autunno aveva causato danni. La ditta per la quale lavorava, Inquota, esegue tutti i tipi di intervento, potatura e abbattimento alberi, lavori alle facciate o ai balconi, installazione linee vita, carotaggi aerei e altro

Argomenti
TRIESTE

