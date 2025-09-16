Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Visti Usa in ritardo per il Brasile, Nazioni Unite preoccupate

epa11622337 United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres (on screen) speaks during the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2024. The annual high-level General Debate gathers world leaders from 24 to 28 September, and 30 September under the theme, 'Leaving no one behind: acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations'. EPA/SARAH YENESEL
epa11622337 United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres (on screen) speaks during the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2024. The annual high-level General Debate gathers world leaders from 24 to 28 September, and 30 September under the theme, 'Leaving no one behind: acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations'. EPA/SARAH YENESEL
AA

BRASILIA, 15 SET - L'Onu ha definito "preoccupante" il ritardo nell'emissione dei visti per i membri della delegazione brasiliana che parteciperanno all'Assemblea generale del 23 settembre a New York. L'allarme è stato lanciato dal portavoce del segretario generale António Guterres, Stéphane Dujarric, che ha ricordato come gli Stati Uniti in quanto Paese ospite abbiano l'obbligo di garantire l'accesso ai rappresentanti di tutti gli Stati membri, secondo quanto stabilito dall'accordo di sede delle Nazioni Unite. Il governo brasiliano ha sollevato ufficialmente la questione durante una riunione con il comitato per le relazioni con lo Stato ospitante lo scorso 12 settembre, segnalando che a una settimana dall'evento diverse richieste di visto restano ancora in sospeso, tra cui quella del ministro della Salute brasiliano Alexandre Padilha. Il caso si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche crescenti tra Washington e Brasilia, rende noto Cnn Brasil.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRASILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario