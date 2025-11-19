Visite private in studio del marito, denunciata dottoressa Asl

NUORO, 19 NOV - Una dottoressa della Asl di Nuoro arrotondava lo stipendio lavorando nel tempo libero nel Centro salute privato di proprietà del coniuge. Lo hanno scoperto le Fiamme gialle del Comando provinciale di Nuoro, che hanno portato alla luce una truffa ai danni del sistema sanitario. La dipendente della Asl, vincolata al lavoro in esclusiva per l'azienda pubblica (con un regime fiscale agevolato), è stata denunciata dalla Guardia di finanza che, su disposizione del gip del Tribunale di Nuoro, ha anche sequestrato 100mila euro depositati sul conto corrente dell'indagata e una porzione dell'immobile del Centro medico privato, a lei intestata. Il "regime di esclusività" è un vincolo che impedisce ai medici inquadrati quali dipendenti pubblici di esercitare la libera professione al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate. Le indagini sono ancora in corso e la dirigente medica sarà chiamata a rispondere del reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico.