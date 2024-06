Visite guidate alla collezione d'arte Farnesina

ROMA, 20 GIU - L'ultimo appuntamento prima dell'estate per poter visitare la collezione d'arte ospitata nel palazzo della Farnesina è stato fissato per il 28 giugno. La giornata, che rientra nell'iniziativa 'Aperti per voi' del Touring club, offre la possibilità, oltre che di ammirare le opere dei maestri del Novecento, arricchita recentemente dal quadro di Alberto Burri, 'Cellotex Rivoli, 14" del 1991, installato nel Salone d'Onore, di visitare gli spazi dell'Unità di crisi della Farnesina e scoprire le attività svolte per la tutela dei cittadini italiani all'estero. I visitatori potranno ammirare anche la 'Sala delle bandiere' dove è custodita la più grande raccolta di bandiere internazionali. Le prenotazioni per questa giornata chiuderanno il 24 giugno.