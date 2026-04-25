Visita a sorpresa di Elly Schlein a Casa Cervi, l'abbraccio con Adelmo

REGGIO EMILIA, 25 APR - Visita a sorpresa di Elly Schlein a Casa Cervi, nel Reggiano. La segretaria nazionale del Pd è arrivata intorno alle 16.30 per una toccata e fuga al ritorno da Sant'Anna di Stazzema (Lucca) dove ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Non è salita sul palco, ma si è fermata a salutare la gente prestandosi a foto e selfie con militanti dem e volontari. Poi l'abbraccio con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti. Infine, si è intrattenuta coi rappresentanti istituzionali, coi sindaci e con Vasco Errani, presidente dell'Istituto Cervi ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna. Per poi chiacchierare con Gulala Salih, attivista curda, ascoltando interessata la sua storia.