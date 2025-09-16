Giornale di Brescia
'Visintin non passò in pescheria il giorno della scomparsa'

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la trasmissione 'Porta a Porta' condotta da Bruno Vespa, Roma, 04 marzo 2025. ANSA/ETTORE FERRARI
Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la trasmissione 'Porta a Porta' condotta da Bruno Vespa, Roma, 04 marzo 2025. ANSA/ETTORE FERRARI
AA

TRIESTE, 16 SET - "Visintin non passò in pescheria a consegnare i coltelli che aveva affilato (attività che svolgeva per alcuni negozi, ndr) la mattina della scomparsa di Liliana, ma dai tabulati telefonici è emerso che sia andato la sera prima". Così il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, sottolineando la "fragilità" dell'alibi di Sebastiano Visintin che ha sempre sostenuto di essere passato in pescheria a consegnare i coltelli la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della moglie. "La commessa della stessa pescheria ha riferito di aver trovato la mattina i coltelli già sul bancone alle 7:30 e non ricorda di aver visto Visintin", aggiunge Sergio Resinovich.

