Virtus Maccabi si gioca, Lepore 'hanno vinto i muscoli'

BOLOGNA, 19 NOV - La partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si giocherà venerdì al PalaDozza, nonostante le proteste annunciate. E' l'esito del tavolo in prefettura. "Ho rappresentato la mia contrarietà, ma mi è stato ribadito dal prefetto e dal ministero dell'Interno che ci sono le condizioni di ordine pubblico e rispetto dell'incolumità dei cittadini per poterla svolgere. Non posso che prenderne atto", ha detto il sindaco Matteo Lepore. Le proteste "sono questione internazionale seria e grave, va gestita con la testa e non coi muscoli, il ministero ha deciso di gestirla coi muscoli e se ne assume le responsabilità", ha aggiunto. Per gestire l'ordine pubblico sarà chiusa tutta la zona intorno al PalaDozza. Verranno fatte ordinanze per limitare l'accesso ai veicoli, chiudere anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati "da tutto ciò che può essere pericoloso". "Questo limiterà molto la libertà dei cittadini bolognesi per venerdì", ha detto Lepore. "Ci sarà - ha proseguito - una sorta di zona rossa con due livelli di filtraggio, il questore sta concordando con i manifestanti il percorso. Gli abbonati entreranno con un filtro, si sa già che centinaia di tifosi non parteciperanno, soprattutto i genitori che non intendono portare i figli alla partita e questo dice molto sulla situazione assurda in cui siamo". Lepore ha detto anche di aver chiesto, nel comitato, che "i costi per la gestione dell'ordine pubblico non siano a carico dell'amministrazione comunale", ma del ministero, della società, la Virtus, visto che "qualora ci fossero danni dovremo farci carico come sempre della pulizia".