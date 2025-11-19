Virtus-Maccabi: De Pascale, spero tutti ascoltino appello Lepore

BOLOGNA, 19 NOV - "Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, interviene sulla gestione dell'ordine pubblico legata alla partita di Eurolega Virtus-Maccabi del 21 novembre, a margine di un convegno Uilca sulla desertificazione bancaria, al Circolo Ufficiali di Bologna. "Il sindaco ha espresso una posizione di assoluto buonsenso", osserva de Pascale, chiedendo che il match non venga disputato al PalaDozza, come previsto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, perché "le condizioni rischiano di essere di pericolo e non si capisce perché non si debba prevenire, piuttosto che doversi cimentare dopo con problematiche e scontri". Per il presidente della Regione "ci sono tante soluzioni per affrontare la vicenda" e serve "sedersi al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, come ha chiesto il sindaco, per trovare la soluzione più cautelativa". De Pascale allarga poi il ragionamento: "C'è un problema a monte. Ci muoviamo in un'ipocrisia assoluta" perché sul tema di Israele "il governo ha preso tante posizioni ma non ha fatto nulla, l'Unione Europea ha detto molto ma non ha agito. E i problemi si scaricano sulle città". Da qui l'invito a "ascoltare il sindaco quando chiede una gestione congiunta e di evitare quel contesto e quelle condizioni". Il presidente definisce inoltre "il colmo" che il Comune debba "farsi carico di 200 mila euro per la gestione dell'ordine pubblico legata ai cantieri". "La sicurezza non si risolve dicendo al sindaco di fare un'ordinanza - conclude -. Non è questo il modo di gestire una situazione".