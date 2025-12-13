Virtus Hapoel, 'danneggiata una telecamera della troupe della Tgr Rai'

BOLOGNA, 13 DIC - Ieri sera, durante la manifestazione di protesta per la presenza a Bologna della squadra israeliana Hapoel Tel Aviv, al termine del corteo una persona ha imbrattato di vernice con una bomboletta spray la telecamera della troupe della Tgr Emilia-Romagna. Lo denuncia il comitato di redazione, condannando "fermamente questa azione aggressiva, che ha rischiato di compromettere la nostra possibilità di documentare quanto stava accadendo". "Sappiamo ben distinguere la gravità degli eventi, sappiamo che la larghissima maggioranza dei manifestanti ha protestato in modo pacifico per continuare ad attirare l'attenzione sulla situazione umanitaria di Gaza, sui pesanti limiti della attuale tregua, e sulle aggressioni quotidiane a civili ancora in corso in Cisgiordania. Respingiamo dunque al mittente la possibile accusa di dare più peso a una telecamera rotta che a un bambino ucciso. Allo stesso tempo, ci troviamo costretti ancora una volta a difendere il diritto-dovere di svolgere il nostro lavoro. I giornalisti non devono mai essere bersagli, in nessun luogo e in nessun conflitto", aggiunge il cdr Rai Tgr Emilia-Romagna.