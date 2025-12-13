Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Virtus Hapoel, 'danneggiata una telecamera della troupe della Tgr Rai'

AA

BOLOGNA, 13 DIC - Ieri sera, durante la manifestazione di protesta per la presenza a Bologna della squadra israeliana Hapoel Tel Aviv, al termine del corteo una persona ha imbrattato di vernice con una bomboletta spray la telecamera della troupe della Tgr Emilia-Romagna. Lo denuncia il comitato di redazione, condannando "fermamente questa azione aggressiva, che ha rischiato di compromettere la nostra possibilità di documentare quanto stava accadendo". "Sappiamo ben distinguere la gravità degli eventi, sappiamo che la larghissima maggioranza dei manifestanti ha protestato in modo pacifico per continuare ad attirare l'attenzione sulla situazione umanitaria di Gaza, sui pesanti limiti della attuale tregua, e sulle aggressioni quotidiane a civili ancora in corso in Cisgiordania. Respingiamo dunque al mittente la possibile accusa di dare più peso a una telecamera rotta che a un bambino ucciso. Allo stesso tempo, ci troviamo costretti ancora una volta a difendere il diritto-dovere di svolgere il nostro lavoro. I giornalisti non devono mai essere bersagli, in nessun luogo e in nessun conflitto", aggiunge il cdr Rai Tgr Emilia-Romagna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario