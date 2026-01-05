Violenze su bimbe in Brasile, arrestato dalla Polizia di Torino

TORINO, 05 GEN - La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in danno di bambine. La cattura è stata eseguita dai poliziotti della squadra mobile di Torino su segnalazione e impulso del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria brasiliana. Sul ricercato pende una condanna a vent'anni di reclusione inflitta dal Tribunale penale del distretto di San Paolo per "stupro di persone vulnerabili".