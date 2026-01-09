Violenze in cortei a Torino, misure per una decina di attivisti

TORINO, 09 GEN - La Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell'area antagonista. Le misure, a quanto si apprende, sono in particolare obblighi di firma e sono state emesse dal gip nell'ambito delle indagini relative a fatti violenti avvenuti durante manifestazioni e cortei di piazza nel capoluogo piemontese. L'operazione di polizia della Questura di Torino è in corso da questa mattina.