Violenze e torture a pazienti, dieci arresti

Un momento dell'operazione durante la quale i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un uomo, arrestato lo scorso 12 dicembre per spaccio di sostanze stupefacenti assieme ad altre 9 persone, 30 gennaio 2017. Si tratta di una villa a Pichini di Guidonia Montecelio, vicino Roma, un?auto e due conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 300mila euro. I beni sequestrati sono risultati intestati fittiziamente ai genitori. Le indagini patrimoniali hanno consentito di accertare che l'indagato, attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, avesse la disponibilità di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e, tali da farne presumere la provenienza illecita.ANSA/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++