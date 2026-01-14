Giornale di Brescia
Violenze ai cortei pro Palestina, misure a Torino

TORINO, 14 GEN - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. L'operazione prevede l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti in città nel corso di manifestazioni pro Palestina lo scorso 3 ottobre. Ulteriori dettagli sull'operazione sono attesi nelle prossime ore

