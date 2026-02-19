Violenze ai cortei pro Pal, di Askatasuna antagonisti ai domiciliari

TORINO, 19 FEB - Fanno parte del centro sociale Askatasuna i cinque destinatari degli arresti domiciliari notificati questa mattina nell'ambito dell'operazione della Digos della questura di Torino. A quanto si apprende sono volti noti del centro sociale sgomberato lo scorso 18 dicembre. Complessivamente oggi sono state eseguite 18 misure cautelari e tre perquisizioni: oltre ai domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora. I pubblici ministeri Davide Pretti ed Eleonora Sciorella avevano chiesto gli arresti domiciliari per tutti e 18 gli indagati. I fatti contestati riguardano episodi di violenza e blocchi stradali e ferroviari avvenuti durante le manifestazioni pro Palestina dello scorso autunno.