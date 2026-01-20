Violenza sessuale su una ragazza di 16 anni, arrestato un 20enne materano

MATERA, 20 GEN - Accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni, un 20enne residente nella provincia di Matera è stato arrestato dalla Polizia. Le indagini sono cominciate dopo che la ragazza, che era andata al Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, ha riferito agli operatori sanitari di aver subito una violenza sessuale da parte di un suo conoscente. La Squadra mobile della Questura di Potenza ha quindi sentito la ragazza e la madre e ha condiviso le indagini con i colleghi della Mobile di Matera. La Polizia ha accertato che, durante una serata con altri giovani, il 20enne, con una scusa, era riuscito a rimanere da solo nella sua auto con la 16enne, e poi all'improvviso ha accostato in una zona buia e isolata, e dopo essersi impossessato del suo cellulare, ha costretto la ragazza a subire la violenza sessuale. Gli investigatori hanno rintracciato il 20enne nella sua abitazione e hanno sequestrato gli indumenti indossati durante l'aggressione, l'auto e il cellulare. Nei pressi del luogo della violenza è stato trovato, tra i rovi, anche il reggiseno della ragazza.