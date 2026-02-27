Violenza sessuale in un discobar a Sassari, arrestato un deejay

SASSARI, 27 FEB - Una giovane donna ha denunciato alla polizia di essere stata violentata in un disco bar di Sassari dal deejay. Gli agenti della Squadra mobile della Questura, su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura sassarese, hanno arrestato l'uomo, che si trova ora sottoposto ai domiciliari. Secondo la denuncia della donna, i due si sono conosciuti nel locale dove l'uomo lavora come dj. Dopo un primo approccio consenziente, lui avrebbe abusato della giovane costringendola a un rapporto sessuale completo. Gli inquirenti hanno verificato il racconto della donna e raccolto una serie di elementi di prova in base ai quali il gip ha emesso l'ordinanza per gli arresti domiciliari.