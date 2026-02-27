Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Violenza sessuale in un discobar a Sassari, arrestato un deejay

AA

SASSARI, 27 FEB - Una giovane donna ha denunciato alla polizia di essere stata violentata in un disco bar di Sassari dal deejay. Gli agenti della Squadra mobile della Questura, su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura sassarese, hanno arrestato l'uomo, che si trova ora sottoposto ai domiciliari. Secondo la denuncia della donna, i due si sono conosciuti nel locale dove l'uomo lavora come dj. Dopo un primo approccio consenziente, lui avrebbe abusato della giovane costringendola a un rapporto sessuale completo. Gli inquirenti hanno verificato il racconto della donna e raccolto una serie di elementi di prova in base ai quali il gip ha emesso l'ordinanza per gli arresti domiciliari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SASSARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario