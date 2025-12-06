Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per Pizzolato

AA

TRAPANI, 06 DIC - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Stessa pena, riportano i quotidiani la Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Nicola Pellegrino. Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i quattro, in un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca "nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso". Il processo è stato aggiornato a gennaio e riprenderà con le arringhe delle difese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRAPANI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario