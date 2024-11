Violenza a Rimini, i due giovani accusati anche di spaccio

RIMINI, 14 NOV - Oltre che per violenza sessuale su una minorenne aggravata dall'uso di sostanze stupefacenti, sono accusati anche di spaccio di droga i due giovani accusati a Rimini. Prima di costringere la ragazza a subire atti sessuali, le avrebbero fatto fumare della cannabis per renderla meno reattiva e avrebbero portato a termine il loro intento e nonostante il suo. Inoltre per assicurarsi l'impunità, i due giovani avrebbero avuto anche cura di cancellare dal cellulare della ragazza chat e fotografie per non essere rintracciati. Questo il quadro indiziario che questa mattina han portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di Riccione (comando provinciale di Rimini) a due misure cautelari emesse nei confronti di un 18enne residente a Fano (Pesaro-Urbino) e un minorenne di 17 anni. I due sono indagati dal sostituto procuratore dei minori, Caterina Sallusti e dal sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani. L'ordinanza di misura cautelare in carcere per il maggiorenne è stata firmata dal gip Raffaella Ceccarelli di Rimini, mentre quella per il minore dal gip del Tribunale dei Minori. I due ragazzi sono difesi dagli avvocati Giulia Gentili del Foro di Pesaro e Alberto Poli del Foro di Treviso.