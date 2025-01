Violentò una ragazza, condannato a 9 anni di carcere a Pordenone

PORDENONE, 22 GEN - Jair Stiven Sinisterra Colorado, cittadino colombiano di 30 anni, è stato condannato oggi, con rito abbreviato, a 9 anni di carcere per violenza sessuale, lesioni e rapina nei confronti di una ragazza di 18 anni. Dovrà anche corrispondere alla vittima un risarcimento di 200mila euro. I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 giugno scorso. L'aggressore aveva seguito la giovane, che lavorava in un bar del centro, fino all'argine del fiume Noncello, per poi violentarla, nonostante la ragazza avesse provato ad allontanarlo usando anche uno spray antistupro. A denunciare l'uomo - sulle cui tracce c'erano già le forze dell'ordine, grazie alle telecamere di video sorveglianza - fu la sua stessa sua madre, che si era insospettita quando il figlio era tornato a casa quasi all'alba e aveva immediatamente cambiato i suoi abiti. Questi erano sporchi di uno strano color fucsia, e più l'uomo cercava di smacchiarli con l'acqua, più la tinta sembrava addensarsi sui tessuti. La donna fotografò quegli indumenti, che si sono poi rivelati cruciali per le indagini.