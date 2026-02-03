Violento incendio in un bazar nella zona occidentale di Teheran

TEHERAN, 03 FEB - Secondo quanto riportato dai media locali, oggi è scoppiato un violento incendio nel bazar di Jannat, nella zona di Jannatabad, a ovest di Teheran. Nella zona si vede un denso fumo e i vigili del fuoco sono stati inviati sul posto. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle cause e su eventuali vittime.