Violenti contro le donne, emessi tre ammonimenti a Trieste

TRIESTE, 08 AGO - Il questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha emesso tre provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti uomini per episodi di violenza e maltrattamenti contro le donne. Le misure di prevenzione sono state eseguite lunedì dal personale della Divisione polizia anticrimine, a tutela delle vittime. Nello specifico, un primo provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo resosi responsabile di comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della moglie che in diverse occasioni ha dovuto subire percosse, vessazioni e umiliazioni. Il secondo caso riguarda un uomo che si è reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della madre disabile convivente. Il terzo provvedimento, è stato emesso sempre nei confronti di un uomo, con la finalità di prevenire il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori e più gravi per tutelare al massimo l'incolumità fisica e psichica della vittima convivente e di scongiurare il rischio di violenza assistita, considerata la presenza nel nucleo familiare di un minore.