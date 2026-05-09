Violentata in zona movida a Milano, due arresti

MILANO, 09 MAG - E' stata avvicinata con un pretesto "Hai una sigaretta?". Dopo l'approccio la ragazza sarà trascinata con la forza da uno sconosciuto e violentata sotto gli occhi degli amici: amici che saranno aggrediti mentre tentavano di difenderla. E' successo l'8 aprile nella zona della movida milanese e come riportato da "IL Giorno", "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", dopo le indagini della Polizia, due fratelli ucraini di 17 e 21 anni residenti a Cinisello Balsamo sono stati arrestati il minorenne, autore materiale dell'abuso, portato nel carcere minorile Beccaria, mentre il maggiorenne è in carcere a Monza. La ragazza e un amico erano usciti da una notissima discoteca di corso Como; con loro c'è un altro ragazzo e si sono fermati a comperare un pacchetto di sigarette a un distributore automatico di largo La Foppa, in zona Moscova. È in quel momento che sono arrivati i due che prima hanno chiesto una sigaretta e poi offerto droga ai tre ottenendo un "no" come risposta. Uno dei due ha afferrato il braccio della ragazza e costretta a seguirlo su una panchina coperta da fioriere. "Mi vuole stuprare" ha gridato la ragazza agli amici. L'altro li ha ostacolati ma un amico è riuscito comunque a raggiungerla e a interrompere l'azione dell'aggressore. Questo ha reagito con calci e pugni e provocandogli una lesione all'osso della caviglia. Poi io due amici sono stati rapinati di vari oggetti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quasi interamente la scena e i dati delle descrizioni sono inseriti nel sistema Sari (il software per il riconoscimento facciale). Nell'album fotografico, la vittima e gli amici riconoscono i fratelli, entrambi con precedenti. Il minorenne è stato indagato per lesioni, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e furto. Il maggiorenne ha una denuncia per maltrattamenti nei confronti della madre, un divieto di avvicinamento alla compagna per stalking e un'incursione in un negozio per baciare una commessa contro la sua volontà. Per il gip, anche lui deve rispondere di violenza sessuale, in concorso morale con il diciassettenne.
Violentata in zona movida a Milano, due arresti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...