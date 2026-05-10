Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilino

VENEZIA, 10 MAG - Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai Carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre persone, con il figlio di tre mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane. Sono in corso gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.