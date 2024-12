'Violentata al porto di Genova', la denuncia di una 20enne

GENOVA, 23 DIC - Violentata da un giovane che aveva appena conosciuto nella notte della movida, nella zona del Porto antico a Genova. E' la denuncia choc di una ragazza di 20 anni ai medici dell'ospedale Galliera di Genova dove è arrivata in ambulanza la notte tra sabato e domenica. La giovane ha spiegato di aver passato una serata con gli amici nei vicoli. Aveva bevuto molto - ha raccontato lei stessa ai poliziotti delle volanti arrivati al pronto soccorso dopo essere stati allertati dall'ospedale - "e in zona Darsena ho conosciuto due ragazzi". Ha fornito agli investigatori anche i nomi di battesimo di quei due ragazzi, presumibilmente di nazionalità nordafricana, spiegando che con loro ha camminato a piedi fin nei pressi dell'Acquario, che di giorno è una delle zone più turistiche della città ma di notte è spesso frequentata da disperati o persone senza fissa di dimora che cercano un luogo riparato per passare la notte. Tutti e tre si sono addormentati su una panchina intorno alle due di notte. Il risveglio però è stato da incubo: la ragazza ha detto di aver subito una vera e propria violenza. Forse, ha spiegato, non è riuscita a reagire subito con prontezza a causa dei postumi dell'alcol. I poliziotti, appena raccolta la denuncia, hanno sequestrato i filmati della videosorveglianza e visionato le immagini registrate nell'area indicata dalla giovane donna.