Violenta e maltratta l'ex moglie, divieto di avvicinamento

MELITO PORTO SALVO, 05 GEN - Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: sono le accuse che vengono contestate ad un uomo di Melito Porto Salvo, nel Reggino, al quale i carabinieri hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione anche del braccialetto elettronico. La misura è stata emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica, sulla base della denuncia presentata dall'ex moglie dell'uomo, che ha riferito ai carabinieri gli abusi subiti per anni. Violenze, fisiche, psicologiche e sessuali messe in atto anche dopo la fine della convivenza. Le persecuzioni sono culminate quando l'uomo ha messo in atto un'aggressione, in uno spazio pubblico, ai danni dell'ex moglie e del fratello, nel corso della quale venne danneggiata l'automobile della donna, a cui, nella stessa occasione, fu anche sottratto il cellulare. I carabinieri, in una nota, riferiscono di "violenze costanti messe in atto nei confronti della donna, nonostante la separazione e la cessazione della convivenza, con un controllo psicologico e fisico costante e gravi minacce. La vittima ha riferito anche delle violenze sessuali perpetrate ai suoi danni negli ultimi due anni, mai denunciarle per paura di ritorsioni". L'indagato, secondo quanto disposto dal Gip, dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna e non potrà comunicare con lei in alcun modo.