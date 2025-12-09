Violati i dati di 33 milioni di utenti, indagine su Coupang

SEUL, 09 DIC - La polizia sudcoreana ha fatto irruzione nei quartier generali del gigante dell'e-commerce Coupang per fare luce sulla maxi-violazione di dati che ha coinvolto 33 milioni di utenti. L'azienda è una piattaforma di shopping tra le più popolari in Corea del Sud, con milioni di clienti che utilizzano il servizio di distribuzione dagli alimentari ai gadget. La società ha registrato un ingente 'buco' ai suoi sistemi durante l'anno che avrebbe compromesso nomi, indirizzi mail, numeri di telefono, indirizzi e cronologie degli ordini di decine di milioni di persone. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla stessa società, il data leak non avrebbe coinvolto sistemi di pagamenti e credenziali di accesso. La polizia ha dunque avviato un'indagine che ha comportato "operazioni di ricerca e sequestro nelle sedi" di Coupang definite come "necessarie per capire con precisione l'entità del danno".