Viola domiciliari per minacciare la ex, arrestato

CORIGLIANO ROSSANO, 21 OTT - Viola i domiciliari per molestare e minacciare l'ex compagna. Per questo motivo un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Castrovillari. L'uomo, accusato di atti persecutori e di evasione, sebbene sottoposto a detenzione domiciliare, ha violato il provvedimento recandosi nei pressi dell'abitazione della sua ex compagna, dove l'ha molestata e minacciata. Secondo quanto riferito dalla Polizia, le intimidazioni non si sono limitate solo alla donna, ma si sono estese anche ad altri familiari, creando un clima di paura. Durante l'intervento degli agenti, giunti sul luogo su segnalazione della Sala operativa, è emersa anche la volontà dell'uomo di danneggiare l'auto della donna parcheggiata sotto casa.