Viminale valuta riconoscimenti per cittadini eroi di Modena

ROMA, 18 MAG - Si starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini 'eroi' di Modena. Secondo quanto si apprende, il Viminale sta facendo un'istruttoria per valutare quali sono le persone meritevoli di un riconoscimento per essere intervenute nell'immediatezza per bloccare Salim El Koudri e per prestare i primi soccorsi ai feriti.