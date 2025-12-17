Viminale 'rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini'

ROMA, 17 DIC - Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. In questo ambito "è stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo". E' quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Resta alta - viene aggiunto - la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web". Al centro dei lavori, informa il Viminale, "l'analisi del quadro di sicurezza e le misure di prevenzione in vista di Natale e Capodanno". All'incontro hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia, dell'intelligence e della cyber security. È stato esaminato lo scenario internazionale, "anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo registrati all'estero, che confermano un clima di tensione diffusa".