Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Viminale 'rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini'

AA

ROMA, 17 DIC - Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. In questo ambito "è stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo". E' quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Resta alta - viene aggiunto - la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web". Al centro dei lavori, informa il Viminale, "l'analisi del quadro di sicurezza e le misure di prevenzione in vista di Natale e Capodanno". All'incontro hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia, dell'intelligence e della cyber security. È stato esaminato lo scenario internazionale, "anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo registrati all'estero, che confermano un clima di tensione diffusa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario