ROMA, 07 MAG - La prima Corte d'Assise di Roma,ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l'imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio dove l'uomo dovrà essere piantonato "in forma continuativa (h24)". Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà una nuova valutazione.
Villa Pamphili, sospeso il processo a Kaufmann, va in struttura psichiatrica
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