Villa Pamphili, sospeso il processo a Kaufmann, va in struttura psichiatrica

ROMA, 07 MAG - La prima Corte d'Assise di Roma,ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l'imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio dove l'uomo dovrà essere piantonato "in forma continuativa (h24)". Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà una nuova valutazione.