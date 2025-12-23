Vigilia e Natale con Bora forte a Trieste, fino a 120 km/h

TRIESTE, 23 DIC - Il meteo della Vigilia di Natale e del Natale sarà caratterizzato da una allerta gialla in buona parte del Friuli Venezia Giulia, fino al pomeriggio di giovedì. Mercoledì e giovedì infatti l'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo e la contemporanea rimonta anticiclonica sull'Europa nordorientale favoriranno, sulla regione, l'afflusso di forti correnti da est-nordest nei bassi strati. Lo rende noto la Sala operativa regionale della Protezione Civile del Fvg. Nello specifico, per domani è previsto cielo in prevalenza coperto con piogge sparse in genere deboli o moderate. Sulla zona montana nevicate deboli o moderate oltre i 700 metri, fino a fondovalle in Valcanale. Soffierà Bora, da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa e sulle zone orientali, molto forte a Trieste, con raffiche intorno a 120 chilometri orari. A Natale, invece, al mattino ci sarà probabile cielo nuvoloso, in giornata miglioramento con cielo variabile o poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulle zone orientali, forte sulla costa, con raffiche intorno a 100 chilometri orari a Trieste.