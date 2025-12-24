Vigilia di Natale con la Bora a Trieste, raffiche fino a 120 km/h

TRIESTE, 24 DIC - Trieste si è svegliata sferzata da un forte vento di Bora che ha cominciato a soffiare ieri sera e ancora continuerà fino a stasera o anche domani, secondo le previsioni. La costa triestina è quella maggiormente battuta. Le raffiche, fredde, viaggiano alla velocità di 100 e anche 120 chilometri orari. Alla Bora si associa pioggia e un crollo delle temperature sia in città che in altre zone anche di montagna della regione. Si manifestano anche i consueti disagi provocati dalle forti raffiche come dehors caduti all'esterno dei locali, così come scooter e moto parcheggiati. Se i materiali nei cantieri sono stati prudentemente ancorati, qualche decorazione natalizia, invece, è volata via, strappata da abitazioni private ed esercizi pubblici.