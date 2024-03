Vigili fuoco salvano tre ragazzi dal fiume Meduna

Vigili del fuoco sul luogo della fuga di gas con esplosione nel Forlivese, 25 marzo 2024. Svegliati di soprassalto da un forte boato. E' accaduto, attorno alla scorsa mezzanotte, a buona parte dei residenti di Cusercoli, comune sull'Appennino forlivese. A provocare il boato una violenta esplosione verificatasi all'interno del garage di una abitazione e provocata, a quanto pare, da una fuga di gas per motivi ancora da chiarire. Non si registrano feriti, ma solo gravi danni al fabbricato. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++