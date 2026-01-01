Giornale di Brescia
Vigili Fuoco salvano cervo intrappolato in un lago ghiacciato

TRIESTE, 01 GEN - Stamani la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarvisio (Udine) è intervenuta al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, per soccorrere un giovane cervo che era rimasto sprofondato parzialmente tra i ghiacci restando intrappolato dunque non riuscendo più a venirne fuori. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato il cervo vicino alla riva, con le zampe bloccate nel ghiaccio, appunto. Hanno quindi lanciato un lazo con il quale hanno agganciato l'animale traendolo in salvo, fino alla riva. Dopo aver verificato che il giovane quadrupede non presentava ferite, lo hanno accompagnato ai margini del bosco, per liberarlo in sicurezza.

