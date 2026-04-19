Vigili del fuoco, sotto controllo il maxi incendio nel Torinese

TORINO, 19 APR - "L'incendio risulta essere stato confinato e controllato e sono in corso le operazioni interne di spegnimento degli ultimi focolai". Così i vigili del fuoco intervenuti sul grande rogo che oggi ha coinvolto il capannone di una ditta di trasporti a Beinasco, nel Torinese. Inoltre "non risulta esserci evidenza di persone che siano rimaste coinvolte". Intanto sono in corso le indagini per appurare le cause dell'innesco e della propagazione delle fiamme. Sono intervenute 17 squadre, per un totale di 46 vigili del fuoco. "In questo momento l'incendio è in fase di riduzione delle fiamme e i dati dei Composti organici volatili sono in diminuzione" ha fatto sapere Arpa Piemonte nell'ultimo aggiornamento, risalente al pomeriggio, sul monitoraggio delle emissioni con possibili effetti sulla salute attorno al capannone andato a fuoco. "Nelle zone di assenza di ricadute i dati sono attualmente di circa 200 parti per miliardo di Cov (Composti organici volatili) di poco superiori ai livelli di fondo". Invece "nell'area di principale ricaduta dei fumi, nel momento in cui l'incendio era molto intenso i dati rilevati erano elevati, tipici di una situazione in cui bruciano gomme e plastiche e precauzionalmente il sindaco ha disposto la chiusura delle finestre e l'allontanamento degli abitati più vicini ai capannoni interessati all'incendio". Arpa ha anche effettuato dei controlli per una successiva analisi di laboratorio. Oltre che con strumentazione portatile, l'agenzia ha eseguito il monitoraggio con il mezzo mobile per le emergenze che è stato sistemato in un punto sensibile di possibile ricaduta dei fumi.