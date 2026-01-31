Giornale di Brescia
Vigili del fuoco iraniani, 'esplosione a Bandar Abbas per una fuga di gas'

ROMA, 31 GEN - Il capo dei vigili del fuoco della città iraniana di Bandar Abbas ha dichiarato che "la causa principale dell'esplosione" avvenuta oggi "è stata una fuga di gas". Lo riporta l'agenzia iraniana Isna. "Le indagini iniziali mostrano che la causa principale dell'esplosione è stata una fuga di gas e sono in corso ulteriori indagini per determinare i dettagli esatti dell'incidente", ha dichiarato Mohammad Amin Liaqat. "Fortunatamente, tutti i feriti nell'incidente sono stati evacuati dall'edificio e le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono state eseguite nel più breve tempo possibile".

ROMA

