Vigilessa uccisa, l'ex collega rimane in carcere

BOLOGNA, 10 GIU - Rimane in carcere Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia accusato dell'omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani, 33 anni, sua ex collega e con cui aveva avuto una relazione. Il tribunale della Libertà di Bologna non ha infatti accolto il ricorso della difesa, avvocato Claudio Benenati e ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del Gip. Stefani è stata uccisa il 16 maggio negli uffici del comando della Polizia locale. Gualandi si è difeso dicendo che è stato un incidente, un colpo della pistola di ordinanza partito per sbaglio durante una colluttazione. La Procura è convinta che si tratti invece di omicidio volontario e anche il Gip aveva seguito questa impostazione.