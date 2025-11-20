Vigilessa uccisa, ergastolo per Giampiero Gualandi

BOLOGNA, 20 NOV - La Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Giampiero Gualandi, ex comandante 64enne della polizia locale di Anzola (Bologna), che era a processo per l'omicidio volontario aggravato della collega vigilessa Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. La Corte, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo ha emesso il verdetto dopo sette ore di camera di consiglio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Gualandi di riqualificare il reato in omicidio colposo. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.