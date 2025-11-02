Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vietnam, sale a 35 bilancio delle vittime dell'alluvione

epa11597973 Men carry a motorbike on a boat through flood waters in Hanoi, Vietnam, 11 September 2024. Typhoon Yagi, which struck northern Vietnam over the weekend, triggered severe flooding in Hanoi. The Red River's rapid rise inundated communities along the riverbank, forcing residents to seek refuge in safer areas. As of 11 September, the Vietnam Disaster and Dyke Management Authority reported at least 152 fatalities and 140 missing persons due to the typhoon. EPA/LUONG THAI LINH
epa11597973 Men carry a motorbike on a boat through flood waters in Hanoi, Vietnam, 11 September 2024. Typhoon Yagi, which struck northern Vietnam over the weekend, triggered severe flooding in Hanoi. The Red River's rapid rise inundated communities along the riverbank, forcing residents to seek refuge in safer areas. As of 11 September, the Vietnam Disaster and Dyke Management Authority reported at least 152 fatalities and 140 missing persons due to the typhoon. EPA/LUONG THAI LINH
AA

HANOI, 02 NOV - Piogge intense e inondazioni record nel Vietnam centrale questa settimana hanno ucciso 35 persone. Lo hanno dichiarato domenica i funzionari addetti alla gestione dei disastri, mentre cinque persone risultano ancora disperse. Le forti piogge hanno colpito le province costiere del Vietnam dallo scorso fine settimana, con un livello record di acqua fino a 1,7 metri caduto in 24 ore tra domenica e lunedì. Nell'antica città di Hoi An, patrimonio mondiale Unesco, i residenti navigano nelle vie della città. Il fiume ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 60 anni. Più di 16.500 case sono state allagate, 40.000 gli animali morti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
HANOI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario